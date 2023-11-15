В Рубежном после псевдовыборов все чаще начали появляться объявления о продаже уцелевших квартир - Луганская ОВА

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Рубежном, на временно оккупированной Луганщине, участились попытки продажи квартир, уцелевших после захвата города агрессором в 2022 году. Среди причин-оставшиеся местные не видят положительных движений оккупационных властей после так называемых «первых выборов». Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Telegram, передает УНН.

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«В Рубежном все чаще начали появляться объявления о продаже квартир. Потому что оставшиеся местные не видят позитивных движений оккупационных властей даже после так называемых «первых выборов». Переизбрали – и хорошо, как им говорят», - информирует глава Луганской ОВА.

Лысогор также отметил, что улицы города находятся в состоянии, будто накануне был штурм.

«Улицы города находятся в таком состоянии, будто штурм там состоялся вчера, а не весной 2022-го. Поэтому, уцелевшие квартиры пытаются продать. Впрочем, спроса, конечно, нет, как и денег в рубежан», - отметил он.

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Также глава Луганской ОВА сообщил, что российская армия, несмотря на собственные потери, использует резерв и продолжает атаковать, применяя тактическую и штурмовую авиацию в районе Песчаного, а также артиллерийский и минометный огонь в сторону Белогоровки и Невского. Также враг штурмует территории Надежды и Серебрянского леса.

«На этот раз русские штурмы охватили ннадежду и Серебрянский лес – успеха у захватчиков не было. Применяют тактическую и штурмовую авиацию в районе Песчаного и на участках, где они пытаются идти вперед. Невское и населенные пункты вокруг, а также Белогоровка выдержали артиллерийский и минометный огонь врага», - сообщает Лысогор.

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