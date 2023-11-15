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На Херсонщине у врага большие проблемы с массовым дезертирством, оккупанты покидают позиции и ищут пути побега - Гуменюк

На Херсонщине у врага большие проблемы с массовым дезертирством, оккупанты покидают позиции и ищут пути побега - Гуменюк

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Усилия Сил обороны Украины по выбиванию врага из мест сосредоточения привели к увеличению случаев дезертирства. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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«Выбивание мест сосредоточения противника – очень большая работа, которая приводит к морально-психологическому расстройству в войске и разбиению слаженности. Наблюдаем это в группировке, находящейся против нас на левом берегу. У них большие проблемы с массовым дезертирством, которому они пытаются противодействовать обходя подворовые обходы по селам левого берега.

Они не столько разыскивают проукраинские настроенных людей, сколько собственных дезертиров. Они столкнулись с тем, что их люди не остаются на позициях, а выискивают способ «эвакуироваться» в более безопасные места», - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

Она отметила, что фиксирована общая тенденция перемещения вражеских войск во второй эшелон обороны, который более обустроен и укреплен железобетонными конструкциями.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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