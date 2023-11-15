Британская разведка проанализировала, почему путин активизировался в публичном поле

КИЕВ. 15 ноября. УНН. кремль объявил о традиционной пресс-конференции президента рф владимира путина, а сам он совершил уже второй визит в штаб российской армии в южном военном округе в ростове-на-дону. По мнению аналитиков Министерства обороны Великобритании, это свидетельствует об оживлении кремлевского главы перед выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе в кремле объявили, что путин проведет традиционную пресс-конференцию и телефонный разговор до конца года. В 2022 году мероприятие традиционной «прямой линии» отменили, - как считают эксперты, это произошло из-за того, что вс рф потерпела громкие военные поражения в Украине. Но в этом году проведение пресс-конференции с путиным кремлевские планировщики очевидно считают важной мерой для его предстоящей президентской кампании в марте 2024 года, говорится в отчете.

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Также аналитики британской разведки сообщают, что 10 ноября 2023 года путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону, где встретился с начальником генштаба рф генералом валерием герасимовым и министром обороны рф сергеем шойгу.

«это второй визит путина в штаб за четыре недели: предположительно, это оживление его постоянных попыток представить себя «патротическим» кандидатом перед избирательной кампанией», - заключают в британской разведке.

Напомним

В Институте изучения войны утверждают, что путин не будет делать акцент в своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а сосредоточится на якобы стабильности рф и критике Запада.