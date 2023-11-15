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Наев показал тренировку мобильных огневых групп ПВО на севере

Наев показал тренировку мобильных огневых групп ПВО на севере

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев принял участие в тренировках мобильных огневых групп по уничтожению вражеских целей в воздухе в Северной операционной зоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Наева.

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«Принял участие в занятии в ходе которого тренировались мобильные огневые группы, выполняющие задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне. Для проверки их готовности применялся самый маленький по масштабу беспилотный летательный аппарат», - написал Наев в Telegram и опубликовал видео учений.

Детали

Военные учились обнаруживать и уничтожать вражеские цели в воздухе. Во время учений, как сообщается, применялось и вооружение, предоставленное странами-партнерами, и вооружение советского образца.

«Самое главное то, что наши воины очень умелые и настоящие мастера военного дела. Большое спасибо каждому из них и горжусь тем, что бок о бок с ними мы защищаем украинское небо»,- подчеркнул Наев.

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Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, война, Сергей Наев
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