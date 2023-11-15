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Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму: что известно

Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму: что известно

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ждет выводов врачей, чтобы вернуть бывшего президента, гражданина Украины, Михеила Саакашвили в тюрьму из клиники, где он находится с мая прошлого года. Об этом сообщает Newsgeorgia, пишет УНН.

Цитата

"Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал Брегадзе.

Детали

Отмечается, что заявление министра последовало после того, как крупнейшая в Европе Европейская народная партия (ЕНП) приняла резолюцию, призывающую власти Грузии освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Международный секретарь ЕНР Зураб Чиаберашвили заявил, что здоровье Саакашвили по - прежнему под угрозой, но первопричина-политическое преследование.

Дополнение

Группа врачей недавно отметила положительную динамику в состоянии  Саакашвили, но отметила, что общая тревожная картина сохраняется и ему требуется постоянный медицинский надзор.

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Источник: УНН
Теги: Грузия, Саакашвили
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