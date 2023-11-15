В Харькове доцента вуза задержали за корректировку ударов россиян

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала доцента одного из университетов Харькова, который работал на российское гру и корректировал удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре областного центра, сообщает СБУ, пишет УНН.

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«Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

Детали

Среди основных задач вражеского агента, как указали в СБУ, была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонительных предприятий Харьковской области, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Также злоумышленник, как отметили в спецслужбе, отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки рф и задержали его в собственном доме в областном центре.

По материалам следствия, он передавал разведданные в российский гру через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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