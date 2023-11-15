Эвакуация из Херсонщины: сегодня вывозят еще 91 ребенка

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсонской области сегодня согласилось на эвакуацию 38 человек, вместе с ними эвакуируется 91 ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

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«Эвакуация продолжается. Я не устану повторять, насколько это важно. И вот сегодня жители правобережья отправились в более безопасные места. Удалось убедить 38 взрослых. А вместе с ними эвакуируется 91 ребенок. Спасибо людям за это расчетливое решение», - написал Прокудин.

Он отметил, что всех уже ждет жилье в Яремче и Коростене. Предусмотрены также питание и все государственные выплаты.

Прокудин призвал всех, кто остается в общинах со сложной ситуацией безопасности, эвакуироваться.

«Позаботьтесь о спокойной жизни детей. Дайте им возможность учиться и играть с улыбкой. Они не должны вздрагивать из-за постоянных прилетов. По вопросам эвакуации звоните в областной контакт-центр 0800 101 102», - добавил Прокудин.

Дополнение

В октябре 2023 года из-за ухудшения ситуации безопасности на Херсонщине чиновники приняли решение о обязательной эвакуации людей из 34 населенных пунктов. В частности, речь идет в первую очередь о семьях с детьми.