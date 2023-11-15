FT: Дания может заблокировать доступ танкеров с российской нефтью на рынки

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Дании будет поручено проверять и потенциально блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, в соответствии с новыми планами ЕС, на фоне того, как западные государства изо всех сил стараются обеспечить соблюдение потолка цен, которого кремль научился избегать, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, Дания будет нацеливаться на танкеры, идущие транзитом через датские проливы без западной страховки, в соответствии с законодательством, позволяющим государствам проверять суда, которые, по их мнению, угрожают окружающей среде.

Вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, а это примерно 60% общего объема ее экспорта морем, проходит через узкие датские проливы на пути к международным рынкам, указывает издание.

Это предложение появилось после того, как западные официальные лица признали, что "почти никакая" часть российского экспорта нефти не была продана ниже потолка цен в 60 долларов за баррель в прошлом месяце, через 11 месяцев после того, как группа развитых стран G7 ввела эту меру в ответ на полномасштабное вторжение москвы в Украину.

Нефтяные доходы, как отмечается, являются важнейшим элементом военной машины президента владимира путина. Доходы рф от нефти в этом году, как сообщается, увеличили его способность финансировать свои вооруженные силы.

Объем российской нефти, ежедневно проходящей через датские проливы, эквивалентен примерно 2 миллионам баррелей нефти или трем судам типа "Афрамакс" - обычному судну, используемому для российского экспорта.

"Главное - соблюдение правил страхования, - сказал один из чиновников. - Сейчас это делается очень неоднородно... прибрежные государства имеют право видеть доказательства".

Чиновники говорят, что требование надлежащей страховки от уважаемых фирм оправдано, учитывая, что многие поставки российской нефти осуществляются на старых судах так называемого "теневого флота", которые имеют более высокий риск поломки или разлива, что может привести к крупной экологической катастрофе.

Конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морское судоходство, включает положения, которые позволяют государствам "возбудить разбирательство, включая задержание судна", при наличии "явных объективных доказательств" того, что судно представляет серьезную угрозу ущерба побережью.

Но официальные лица, проинформированные об этом предложении, говорят, что это зависит от способности датских Военно-морских властей останавливать и проверять танкеры, и поднимает вопрос о том, что будет делать Копенгаген, если корабль откажется остановиться.

Представитель датского оборонного командования заявил Financial Times: "Короче говоря, мы не проверяем документы или корабли, проходящие или плывущие через проливы, если это не касается безопасности на море". Правительство Дании отказалось от комментариев.

Европейская комиссия отказалась комментировать предложенные меры, но отметила, что ее президент Урсула фон дер Ляйен пообещала принять дальнейшие "меры по ужесточению потолка цен на нефть".

Другие меры рассматриваются ЕС как часть нового пакета санкций, который должен быть официально обсужден государствами-членами на этой неделе, пишет издание. Они включают нацеливание на судоходные компании, которые продают свои старые корабли российскому "теневому флоту", а также на страны, которые позволяют этим судам плавать под своим национальным флагом, отмечает издание.

Напомним

В среду, 15 ноября, в ЕС, как ожидается, представят 12-й пакет санкций против рф.