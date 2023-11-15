В Киеве ночью произошел пожар в общежитии: эвакуировали 30 человек

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В ночь на 15 ноября в Шевченковском районе столицы произошел пожар в общежитии. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. Огонь потушили в одной из комнат. Об этом сообщает в Facebook ГУ ГСЧС в городе Киеве, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в 03:33 поступило сообщение о пожаре на улице Лукьяновская. Возгорание произошло в комнате общежития.

Цитата

«В 04:04 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Во время ликвидации на свежий воздух было выведено 30 человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним

Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве на улице Ушинского произошел масштабный пожар на СТО. Ориентировочная площадь пожара достигала 150 квадратных метров.