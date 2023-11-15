В россии заявили о второй атаке на тамбовский пороховой завод, производящий порох для вражеской артиллерии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В очередной раз тамбовский пороховой завод в рф атаковал беспилотник, повреждена крыша одного из цехов. Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Сообщается, что утром 14 ноября БПЛА упал на территории тамбовского завода, который расположен в городе котовск и является одним из крупнейших в россии производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Возник пожар в здании цеха смешивания массы. В момент атаки работники в помещении не находились, никто не пострадал. Повреждена крыша здания.

Напомним

Это не первое чрезвычайное происшествие на тамбовском пороховом заводе. 10 ноября там произошел взрыв, в результате которого было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров. 11 ноября по факту взрыва возбудили уголовное дело о "теракте".

«Радио Свобода» со ссылкой на российские СМИ сообщила, что на территории разрушенного здания следователи обнаружили и изъяли фрагменты беспилотника, который мог атаковать завод. Удар, судя по повреждениям, был нанесен по крыше здания.

От границы тамбовской области до Украины, которую власти рф обвиняют в запуске беспилотников, более 700 километров.

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