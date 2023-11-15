По всей Украине объявлена воздушная тревога.

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, передает УНН.

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«Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги», - говорится в сообщении в Telegram.

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В результате ракетного удара российских войск по многоэтажке в Селидово Донецкой области по состоянию на 9:00 известно о трех раненых людях и погибшей, под завалами могут находиться еще два человека.