Одесскую область враг атаковал ракетой Х-31П - Силы обороны Юга

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По Одесской области 14 ноября российские войска выпустили противорадиолокационную Х-31П, она попала в поле. Об этом сообщили в среду в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

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"По Одесской области сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П. Ракета попала в поле", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

Как сообщается, в течение суток с 7:00 14 ноября до 7:00 15 ноября противник на юге нанес 6 авиационных ударов. "Применил управляемые авиационные ракеты Х-59 в направлении Кировоградской области и Криворожья. Одна ракета сбита, другая попала по открытой территории. Обошлось без потерь и критических разрушений", - сообщили в Силах обороны Юга.

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