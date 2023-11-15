Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
12210

Одесскую область враг атаковал ракетой Х-31П - Силы обороны Юга

Одесскую область враг атаковал ракетой Х-31П - Силы обороны Юга

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По Одесской области 14 ноября российские войска выпустили противорадиолокационную Х-31П, она попала в поле. Об этом сообщили в среду в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"По Одесской области сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П. Ракета попала в поле", - указали в Силах обороны Юга в Telegram.

Как сообщается, в течение суток с 7:00 14 ноября до 7:00 15 ноября противник на юге нанес 6 авиационных ударов. "Применил управляемые авиационные ракеты Х-59 в направлении Кировоградской области и Криворожья. Одна ракета сбита, другая попала по открытой территории. Обошлось без потерь и критических разрушений", - сообщили в Силах обороны Юга.

Дополнение

Кривой Рог ночью подвергся атаке рф, без жертв.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.