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Армия рф утром нанесла три ракетных удара по Запорожскому району: есть жертва и 7 раненых

Армия рф утром нанесла три ракетных удара по Запорожскому району: есть жертва и 7 раненых

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района, известно об одном погибшем мужчине и семи раненых людях, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"С 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района", - написал Малашко в Telegram.

"По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем мужчине и семи раненых лицах, из которых двое - женщины", - указал он.

Детали

По словам главы ОВА, тип ракет пока уточняется.

"Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения ударов", - сообщил Малашко.

Напомним

россияне за сутки ударили по Запорожской области более 110 раз, совершили 14 БПЛА-атак.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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