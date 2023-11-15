Суд отменил решение о незаконности национализации ПриватБанка

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Производство по делу об обжаловании решения закрыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Цитата

"Суд 15 ноября отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабинету Министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым было признано противоправными и отменено решение органов государственной власти о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства", - говорится в сообщении.

Детали

В Национальном банке приветствуют решение суда апелляционной инстанции. В НБУ заявили, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Сегодня, спустя 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По словам Виктора Григорчука, судом применен Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ, поскольку исковые требования по делу не соответствуют положениям данного закона.

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Напомним

18 декабря 2016 года Национальный банк Украины принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести право собственности на акции банка. В тот же день Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

24 мая 2019 года НБУ подал апелляционную жалобу.

2 марта 2021 года Шестой апелляционный административный суд остановил производство по делу до рассмотрения КСУ дела по иску 64 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

1 июня 2022 года Верховный Суд отменил постановление о приостановлении производства по этому делу, что позволило продолжить рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

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