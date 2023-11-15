Минэнерго: враг обстрелял территорию ТЭС в Донецкой области

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские войска обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

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"Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Произошел обстрел территории вблизи ТЭС в Донецкой области. Без пострадавших, энергетики ведут осмотр возможных повреждений", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в министерстве, энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. "Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности", - отметили в Минэнерго.

Также указано, что в краткосрочные ремонты было выведено 4 блока ТЭС. Один из них уже вернулся к работе. На других продолжаются ремонты.

На ЗАЭС, как сообщается, фиксируется незначительное снижение уровня воды в ставке – охладители станции – он составляет 15,67 м. "Это достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Напомним

Из-за ракетного удара армии рф по многоэтажке в Селидово в Донецкой области три человека ранены, под завалами могут быть еще два человека.