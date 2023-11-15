Движение на трассе Одесса-Рени неподалеку от границы восстановили

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Восстановлено движение транспортных средств по автодороге Одесса-Рени, которое было из-за ДТП, произошедшего на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Цитата

«11.45 движение восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее

Автодорогой Одесса-Рени было затруднено движение транспортных средств из-за ДТП возле контрольного поста «Маяки».

Справочно

"Маяки-Удобное" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Молдовой.

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