Новости: Общество
15 ноября 2023, 12:41 • Татьяна Краевская • 6915
Движение на трассе Одесса-Рени неподалеку от границы восстановили
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Восстановлено движение транспортных средств по автодороге Одесса-Рени, которое было из-за ДТП, произошедшего на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Цитата
«11.45 движение восстановлено», - говорится в сообщении.
Ранее
Автодорогой Одесса-Рени было затруднено движение транспортных средств из-за ДТП возле контрольного поста «Маяки».
Справочно
"Маяки-Удобное" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Молдовой.
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Источник: УНН
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