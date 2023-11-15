Электроэнергии достаточно: в "Укрэнерго" не видят оснований для введения графиков отключений

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Несмотря на рост вечернего максимума потребления электроэнергии мощностей Украины достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов. Об этом заявили в “Укрэнерго”, передает УНН.

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“Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. “Укрэнерго” не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились”, — говорится в заметке.

Потребление

Вчера, 14 ноября, среднесуточная температура держалась на том же уровне, что и в понедельник 13 ноября (6,1°C). Несмотря на стабильную температуру вечерний максимум потребления электроэнергии продолжает расти и вчера был на 1,4% выше, чем в понедельник 13 ноября.

Экспорт/импорт

Экспорт осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 1 422 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 263 МВт.

В то же время сегодня импорт электроэнергии осуществляется в основном в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 896 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 556 МВт.

Обесточивание

По техническим причинам есть обесточенные потребители в Сумской области.

Вместе с тем из-за непогоды частично обесточены 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Киевской областях.

В целом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов.

В частности из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила предельные цены на электрическую энергию.