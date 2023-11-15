На Таврическом направлении враг потерял более 500 оккупантов и штурмовик Су-25 - Тарнавский

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские войска потеряли штурмовик Су-25 и 511 военных на Таврическом направлении. Между тем Силы обороны устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram, передает УНН.

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По данным бригадного генерала Тарнавского, подразделения ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1038 огневых задач.

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«Враг потерял более 500 человек в живой силе и штурмовик Су-25 (…) Наши воины и воинки стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении Тарнавского в Telegram.

Также командующий отметил, что общие потери врага на Таврическом направлении составили 511 человек, уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистемы, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 16 автомобилей и единицу спецтехники. Также уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 26 единиц военной техники врага повреждены.

В то же время Тарнавский информирует, что ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении продолжается.

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Кроме того, генерал Тарнавский сообщил, что в зоне ОСУВ "Таврия" продолжается активность российской авиации, враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов.

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