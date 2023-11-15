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В Киеве демонтировали памятник Пушкину

В Киеве демонтировали памятник Пушкину

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в столице демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец, информирует УНН.

Детали

По словам Белоцерковца, городские чиновники одобрили решение о сносе памятника пушкину после разрешения от Кабинета министров.

Памятник был расположен в столице на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института.

Напомним

В конце октября в Запорожье демонтировали памятник александру пушкину

В конце сентября в министерстве культуры и информационной политики заявили, что инициируют изъятие памятников пушкину, щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, что должно ускорить их демонтаж.

Источник: УНН
Теги: Киев, памятник, демонтаж
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