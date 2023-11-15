"Черный ящик" ГУР нанес ущерб наступательному потенциалу рф на 700 миллионов долларов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Благодаря проекту "Вlаск Box" ("Черный ящик") наступательному потенциалу российских войск нанесен ущерб минимум на 700 миллионов долларов. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

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"По состоянию на начало июня инициатива нанесла оккупантам ущерб минимум на 700 миллионов долларов", - информирует ГУР.

Детали

Как сообщается, к годовщине запуска проекта фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогер Игорь Лаченко собирают 15 миллионов гривен для спецназовцев ГУР МОУ, которые работают с "Вlаск Box". В ГУР отметили, что когда нужная сумма будет аккумулирована - они частично раскроют подробности секретной инициативы.

И напоминают, что "Вlаск Box" - это проект, целью которого является снижение наступательного потенциала врага. В 2022-м, не раскрывая никаких подробностей, благотворители за пять недель собрали на "Вlаск Box" более 230 миллионов гривен.

Дополнение

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