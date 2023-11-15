Ермак встретился с членами комитета по вопросам разведки Палаты представителей США: обсудили усиление защиты украинского неба

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с членами Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Детали

Ермак рассказал членам Комитета о ситуации на фронте, в частности на самых горячих участках. И рассказал о насущных потребностях Сил обороны.

Руководитель Офиса Главы государства также отметил, что с приближением зимы россия снова прибегнет к ракетному террору – будет бить по энергетической системе, чтобы оставить украинцев без света и тепла.

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«Учитывая это Украине нужно больше эффективных систем ПВО, чтобы защитить людей, обеспечить жизнедеятельность городов, работу экономики и, в частности, «зернового коридора», функционирование которого критически важно для продовольственной безопасности мира», – заявил Ермак.

Кроме того, Ермак поблагодарил членов Комитета за помощь нашему государству.

«Украинские воины чрезвычайно ответственно относятся к использованию вооружения, полученного от наших союзников, и применяют его максимально эффективно, борясь за каждый метр нашей земли и освобождая ее от российских захватчиков», – сказал руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Накануне Андрей Ермак заявил, что в полномасштабной войне, которую начала рф, приближается поворотный момент. 2024 год будет решающим.