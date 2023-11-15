В Чернигове авторитету из криминального мира и сообщникам сообщили о подозрении

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам в вымогательстве денег и двум из них - в распространении преступного влияния на территории Чернигова и в следственном изоляторе. Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, "ранее судимый мужчина со статусом повышенного преступного влияния, который координирует преступную деятельность на территории Чернигова, имея связи и влияние в криминальных кругах, вместе с двумя сообщниками на свободе и еще двумя заключенными Черниговского СИЗО организовал преступную схему по вымогательству денег у взятых под стражу лиц и их близких родственников".

“Применяя физическое и психологическое насилие и имея авторитет в СИЗО, заключенные занимались вымогательством денег, ссылаясь на несоблюдение потерпевшими “воровских обычаев” и получение обвинения в торговле наркотическими средствами или психотропными веществами”, - рассказали в прокуратуре.

Им инкриминируют ч. 4 ст. 189, ч. 1, 2 ст. 255-1 УК Украины.

В Черниговской областной прокуратуре добавили, что мужчинам уже удалось получить 168 тысяч гривен.

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