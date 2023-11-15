Андрющенко показал импровизированные военные базы россиян в оккупированном Мариуполе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские военные во временно оккупированном Мариуполе, которые продолжают обустраивать военные базы, начали строить укрепления вне заводов. Об этом в своем Telegram-канале заявил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает УНН.

Цитата

“Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов. Военная база россиян отличается от любой военной части/базы во времена Украины”, — говорится в заметке.

По его словам, это первое такое база россиян в разрушенном Мариуполе.

Детали

Андрющенко рассказал, что по периметру таких баз оккупанты строят вышки наблюдения, в ограждении создают специальные бойницы, а внутри баз работают станции связи’связи и РЭБ.

В таких “новостройках” россияне накапливают боезапас и держат не менее 100 единиц личного состава.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики проводят усиленные патрули и проверки, это связано с частичной ротацией фсб для окончательного выявления Сопротивления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе активизировалось движение российских войск — ЦНС