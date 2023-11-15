В Харькове мужчина поджег машину бывшей, узнав, что она идет замуж за другого - прокуратура

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харькове сообщено о подозрении 46-летнему мужчине за поджог автомобиля бывшей возлюбленной после того, как он узнал, что женщина выходит замуж за другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

11 ноября около 11:30 мужчина, как сообщается, приехал к дому по улице Ньютона, где проживала женщина, с которой он ранее состоял в отношениях.

Фигурант имел при себе зажигательную смесь, которую он залил между капотом и лобовым стеклом в воздуховод автомобиля Renault Latitude, принадлежащего его бывшей возлюбленной.

Как утверждает следствие, подозреваемый облил этой смесью тряпку, которую положил на заднее левое колесо, после чего поджег спичками.

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Мужчина был задержан на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по факту повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.