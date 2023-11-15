Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5760

В Харькове мужчина поджег машину бывшей, узнав, что она идет замуж за другого - прокуратура

В Харькове мужчина поджег машину бывшей, узнав, что она идет замуж за другого - прокуратура

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харькове сообщено о подозрении 46-летнему мужчине за поджог автомобиля бывшей возлюбленной после того, как он узнал, что женщина выходит замуж за другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

11 ноября около 11:30 мужчина, как сообщается, приехал к дому по улице Ньютона, где проживала женщина, с которой он ранее состоял в отношениях.

Фигурант имел при себе зажигательную смесь, которую он залил между капотом и лобовым стеклом в воздуховод автомобиля Renault Latitude, принадлежащего его бывшей возлюбленной.

Как утверждает следствие, подозреваемый облил этой смесью тряпку, которую положил на заднее левое колесо, после чего поджег спичками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избил до смерти, вывез и закопал: в Киевской области задержали злоумышленника, который скрывался несколько лет

Мужчина был задержан на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по факту повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, автомобили, поджог, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.