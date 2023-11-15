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россияне обстреливают пригород Херсона: уже повреждено учебное заведение

россияне обстреливают пригород Херсона: уже повреждено учебное заведение

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские войска продолжают обстреливать пригород Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате атак известно о повреждении учебного заведения. Информация о пострадавших не поступала. Об этом в своем Telegrem-канале в среду заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

«Сейчас армия рф обстреливает пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. Повреждено еще одно учебное заведение. Есть возгорание», - написал Мрочко в Telegram.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

Дополнение

За прошедшие сутки враг совершил 81 обстрел Херсонской области, ранены 7 человек.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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