Суд в Мичигане отказался снять Трампа с президентских выборов 2024 года, несмотря на обвинения по ряду дел

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Суд в Мичигане частично отклонил попытку дисквалификации бывшего президента Дональда Трампа от баллотирования на пост президента, несмотря на ряд юридических проверок в отношении него, включая 91 обвинений в преступлениях и продолжающееся расследование его возможной роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP и The New York Times.

Детали

Согласно постановлению суда, Трамп останется в бюллетене для голосования в Мичигане на выборах 2024 года, несмотря на ряд юридических проверок, включая 91 обвинение в преступлениях в четырех разных юрисдикциях, и вероятную роль Трампа в штурме Белого дома в 2021 году.

Как сообщает APNews, это уже второе судебное решение за неделю, об отказе исключить Трампа из бюллетеней для голосования на праймериз в соответствии с положением 14-й поправки о мятеже.

На прошлой неделе Верховный суд Миннесоты принял решение, что Трамп может остаться в первичном голосовании в этом штате, потому что выборы являются партийным соревнованием и конституционное право на участие в выборах не является проблемой.

В свою очередь, судья Мичигана заявил, что решение вопроса, касательно того, является ли то или иное событие "восстанием или мятежом и участвовал ли в нём кто-либо", лучше передать Конгрессу, а не "одному-единственному судье".

Также судья добавил, что именно Конгресс должен решить, дисквалифицировать ли Трампа в соответствии с разделом Конституции США, который запрещает занимать должность человеку, который "участвовал в мятеже".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ряде штатов США избиратели поддержали право на аборт. Это может стать центральным вопросом в президентской гонке – СМИ

Ранее истцы утверждали, что Трамп не имеет права снова занимать должность в соответствии с разделом 3, 14-й поправки, которая дисквалифицирует любого, кто «участвовал в восстании или восстании» против Конституции после того, как принял присягу поддерживать ее, пишет nytimes. В исках, в частности, ссылались на якобы усилия Трампа, которые были направлены на отмену выборов 2020 года.

Исходя из последних опросов граждан США, экс-президент Трамп имеет хорошие шансы выиграть праймериз Республиканской партии.

Таким образом он является наиболее вероятным соперником кандидата от Демократической партии на соревнованиях за пост президента США.

Напомним,

Неделю назад, бывший президент США Дональд Трамп неоднократно конфликтовал с судьей и защищал бизнес своей семьи, давая показания в суде по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке.