Экс-генерал СБУ Наумов может выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, которая отказалась выдавать его Украине, где он является фигурантом нескольких уголовных делах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на украинскую службу ВВС.

Цитата

«Сербский суд отказался выдавать Андрея Наумова Украине и отправил на год в тюрьму за отмывание денег. Учитывая, что экс-чиновник СБУ уже находится в следственном изоляторе более года – это наказание он практически отбыл и скоро выйдет на свободу. По нашим данным, это может произойти уже в начале декабря», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 31 марта 2022 года Президент Владимир Зеленский в своем обращении назвал Андрея Наумова "предателем" и лишил его звания бригадного генерала. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

7 июня 2022 года Наумова задержали на границе между Сербией и Северной Македонией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сербии экс-генерал СБУ Наумов получил год заключения за отмывание денег – СМИ

В судебных документах, которые получила Сербская служба ВВС по закону о свободе информации, говорится о том, что полиция обнаружила у него незадекларированную наличность на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.

С тех пор он находился в следственном изоляторе города Ниш.

Сообщается, что в отношении Наумова в Сербии продолжались два параллельных процесса - дело об экстрадиции и дело об отмывании средств.

В июле 2023 года сербский суд отказал в его экстрадиции в Украину.

Согласно решению, которое есть в распоряжении ВВС, Сербия отказалась выдавать Наумова Украине из-за якобы расследования украинскими правоохранителями его возможной государственной измены, а это можно расценивать, как политическое преследование. По данным BBC, один из аргументов в отказе в экстрадиции Наумова якобы стало то самое видеообращение Зеленского в начале полномасштабной войны, в котором он употребляет слово "предатель" в отношении Наумова.

В разгар полномасштабной войны имя Наумова начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя крымского УСБУ Олега Кулинича.

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование по госизмене бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Сапьян, в ходе расследования стало известно, что Кулинич лоббировал назначение Наумова первым заместителем председателя СБУ.