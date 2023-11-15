Идеолога "денацификации" Украины Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам за решеткой

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российский идеолог "денацификации" Украины Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам за решеткой с конфискацией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Цитата

“Благодаря доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению приговорен идеолог “денацификации” Украины - Армен Гаспарян. В 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство россии к военному нападению на Украину”, - говорится в заметке.

Детали

По материалам украинской СБУ мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В ведомстве пояснили, что судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого.

Дополнение

В Офисе Генпрокурора отметили, осужденный находится под санкциями Запада. В марте 2022 года ЕС внес его фамилию в четвертый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину. В июле 2022 года санкции против российского пропагандиста ввела Канада.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала доцента одного из университетов Харькова, который работал на российское гру и корректировал удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре областного центра.

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