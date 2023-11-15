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Ракетный удар рф по Селидовому: под завалами могут быть четыре человека

Ракетный удар рф по Селидовому: под завалами могут быть четыре человека

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Селидово Донецкой области под завалами многоэтажки, в которую попала вражеская ракета в ночь на 15 ноября, спасатели ищут еще 4 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОВА.

Цитата

«По состоянию на 12:00 точно известно об 1 погибшем и 3 раненых в результате ночного ракетного удара по жилому району Селидово. По оперативной информации, еще 4 человека считаются пропавшими без вести под завалами», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что всем раненым оказана экстренная медицинская помощь, их состояние стабильное.

В результате удара повреждены 16 частных домов и 1 разрушен полностью.

Частично разрушена четырехэтажка, в которую попала вражеская ракета. Еще 7 многоэтажек повреждены: 3 двухэтажки, 2 пятиэтажки и 2 четырехэтажки.

На месте удара продолжается спасательная операция.

Напомним

УНН сообщал, ночью враг нанес ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Под завалами многоэтажки в Селидово нашли тело погибшей женщины.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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