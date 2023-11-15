На Запорожье враг ударил по спасателям, которые приехали на место "прилета": двое погибли

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Двое спасателей погибли, еще трое работников ГСЧС и четверо гражданских получили ранения после удара российских войск, а потм повторной атаки в Запорожской области, сообщил в среду глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

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"Запорожская область. россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС за считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34… Еще трое спасателей получили травмы", - написал Клименко в Telegram.

Детали

По данным министра, также пострадали четверо гражданских лиц.

"Искренние соболезнования близким погибших, это - невосполнимая потеря. Помним каждого и каждую, чьи жизни унесла война", - отметил глава МВД.

Напомним

Армия рф утром нанесла три ракетных удара по Запорожскому району, было известно об одной жертве и 7 раненых.