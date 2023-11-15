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Обход санкций: москва купила канадскую систему для обнаружения дронов SkyEye - СМИ

Обход санкций: москва купила канадскую систему для обнаружения дронов SkyEye - СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российский технологический университет МИРЭА в обход санкций закупил у канадской компании Skycope Technologies Inc. радар-детектор для обнаружения дронов. Об этом со ссылкой на контракт с сайта госзакупок сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Согласно контракту в начале мая университет объявил тендер на закупку системы, а уже в июне получил радар-детектор SkyEye. Вероятно, его завезли с нарушением санкций Канады.

В документах указано, что поставил его радар предприниматель Максим Суслопаров. Также к госконтракту приложили декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye, полученную в январе 2023 года московской компанией Техком.

Дополнение

Теоретически радар способен прикрыть площадь размером с треть территории москвы в пределах московской кольцевой автомобильной дороги.

В то же время в росСМИ допускают, что университет может использовать его и в исследовательских целях, поскольку разрабатывает антидронные устройства.

Ранее это же университет три антидронных ружья “Дрон 1200” за 400 тысяч рублей, которые изготавливают в Китае.

Справочно

Радар SkyEye весит менее 10 кг, его можно развернуть за 5 минут. Радар может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе. Искусственный интеллект позволяет ему идентифицировать неизвестные беспилотники с вероятностью 99,9%.

Напомним

В течение 2023 года москва была неоднократно атакована дронами. В частности, 3 мая дроны атаковали кремль, а в августе дроны атаковали деловой центр “москва-сити”. На фоне этого россияне пытаются всячески усилить оборону своей столицы.

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Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, война, дроны
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