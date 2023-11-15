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Во Львове провели редкую операцию: девушке с онкологией удалили среднюю часть конечности, а нижнюю пришили задом наперед

Во Львове провели редкую операцию: девушке с онкологией удалили среднюю часть конечности, а нижнюю пришили задом наперед

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львове врачи трех городов выполнили редкую операцию девушке с онкологией, чтобы сохранить функциональность ноги - ей удалили среднюю часть конечности, а нижнюю перевернули на 180 градусов и пришили задом наперед. Об этом y Facebook сообщила детская больница Святого Николая, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что о своем опасном диагнозе — рак костей — Юля из Ивано-Франковска узнала за день до своего 18-летия. Она ударилась ногой, обратилась к врачам и после тщательного обследования услышала диагноз: остеосаркома 2B стадии. Сначала она лечилась в родном городе, однако болезнь прогрессировала. Назначили шесть сеансов химиотерапии, однако они не помогли. Болезнь прогрессировала и могла убить юную девушку.

Медики отметили, что дальнейшее распространение агрессивной опухоли можно было остановить только одним способом — срочно удалить пораженную бедренную кость. Но у пациентки рак уже распространился и на коленный сустав, поэтому речь шла об ампутации ноги на высоком уровне. Поэтому врачи из Львова, Киева и Ивано-Франковска объединились, чтобы бороться за качество жизни девушки. Так, они решили провести редкую операцию — ротационную пластику.

Цитата

«Ротационная пластика — это хирургическое вмешательство у детей, которым из-за рака костей удаляют часть ноги вместе с коленом. А нижнюю часть конечности вместе со стопой поворачивают на 180 градусов и пришивают к бедренной кости — задом наперед. Таким образом, стопа становится выполнять роль колена, что позволяет впоследствии установить функциональный протез и насколько это возможно сохранить чувствительность и подвижность конечности», - отметили врачи.

По словам медиков, Юля уже вернулась в Ивано-Франковск и продолжает химиотерапию и борьбу с недугом. Когда же нога окончательно заживет и у девушки появится больше сил, как сообщается, она сможет заниматься с физическим терапевтом и разрабатывать ногу. Затем девушку ждет протезирование.

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Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, больницы, врачи, онкология
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