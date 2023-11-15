Зеленский: "Украина сейчас несмотря на все обеспечивает экономический рост - почти 5% в годовом измерении"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Немецко-украинской конференции муниципальных партнерств заявил, что несмотря на агрессию рф, Украина обеспечивает экономический рост - около 5% в год, передает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

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«Украина сейчас несмотря на все обеспечивает экономический рост почти 5% в годовом измерении. И это свидетельство того, насколько сильным является наш образ жизни и как много способны делать наши люди», - сказал Владимир Зеленский.

Детали

На конференции президент Украины поблагодарил немецкие города за помощь в виде генераторов, специализированного транспорта и другого оборудования, которое спасает от последствий российского террора. Также он упомянул, что сегодня мы имеем 190 междугородних партнерств.

Вместе с немецкими компаниями уже созданы модульные городки для переселенцев и продолжается совместная работа с немецкими городами, компаниями и фондами по модернизации украинских энергетических возможностей.

Кроме этого Зеленский добавил:

«Представители украинских городов могут указать и на возможности для совместной экономической работы, которые есть сейчас в Украине. Не только в восстановлении того, что было разрушено из-за агрессии россии, но и в создании новых предприятий, новых продуктивных историй».

Напомним

В начале ноября в Национальном банке Украины предположили, что по итогам этого года инфляция замедлится до 5,8%, экономика продолжит рост в текущем - почти на 5% - и в следующем годах.

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