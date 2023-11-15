Количество жертв ракетного удара рф по Селидовому возросло до двух

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Спасатели из-под завалов деблокировали еще одну жертву ракетного удара рф по многоэтажке в Селидово Донецкой области. Под завалами могут быть еще два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

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«Селидово. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего человека. Сейчас известного уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами вероятно находится 2 человека. Спасательные работы продолжаются.

Ранее

УНН сообщал об одной погибшей и трех травмированных в результате ракетного удара рф по многоэтажки в Селидово Донецкой области.