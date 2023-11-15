Reuters: Байден собирается убеждать Си повлиять на Иран

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Джо Байден, как ожидается, на саммите в Сан-Франциско в среду призовет главу Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не эскалировать конфликт на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля с ХАМАС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Ожидается, что в ходе встречи, которая может продлиться несколько часов, Байден будет оказывать давление на Си, чтобы тот использовал влияние Китая, чтобы призвать Иран не предпринимать провокационных действий или побудить своих прокси вступить в бой, чтобы избежать региональной эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", - пишет издание.

Такоже ожидается, что Байден также поднимет вопрос о китайских "операциях влияния" на выборах за границей и о статусе граждан США, которые, по мнению Вашингтона, ошибочно задержаны в Китае.

Кроме того, ожидается, что Байден сообщит Си Цзиньпину, что обязательства США в Индо-Тихоокеанском регионе не изменились. В последние годы Китай обеспокоил своих соседей своими шагами в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, зонах международных споров. Байден также выразит конкретную приверженность безопасности Филиппин, сообщил один из американских чиновников.

Дополнение

Байден и Си Цзиньпин прибыли во вторник в Сан-Франциско, где они должны были провести встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ожидается, что Си и Байден встретятся далеко от места проведения конференции, в огромном поместье в нескольких километрах от Сан-Франциско, тщательно выбранном из-за его безопасности, спокойной обстановки и удаленности.

При этом, как сообщается, официальные лица по обе стороны Тихого океана занижали ожидания от встречи, первой за год, на фоне того, как Байден и Си намерены обсудить Тайвань, Южно-Китайское море, войну Израиля и ХАМАС, вторжение россии в Украину, Северную Корею и права человека - каждую из областей, где лидеры не могли разрешить давние разногласия.