Не появляется в суд: САП просит взять под стражу главу Тернопольского облсовета, подозреваемого во взяточничестве
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивает изменить меру пресечения для председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
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“Прокурор настаивает на применении к лицу более строгой меры пресечения – содержании под стражей, а также взыскании в доход государства залога, который был внесен за указанного подозреваемого – более 805 тыс. грн. О результатах рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно”, — говорится в заметке.
Детали
Кроме того, он не пришел на судебное заседание 25.10.2023 из-за чего, срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без присутствия подозреваемого невозможно проводить судебное разбирательство и рассматривать ходатайство.
Напомним
Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали при получении части взятки. Они требовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд отправил под стражу председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на 60 суток, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.
В то же время Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отстранении Михаила Головко с должности председателя Тернопольского областного совета.
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