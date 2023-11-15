Надели наручники на мужчину и силой затолкали в авто: ГБР взялось за расследование действий работников ТЦК и правоохранителей

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Работники ГБР начали расследование инцидента с сотрудниками ТЦК, которые совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто во время вручения повестки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

14 ноября 2023 года ряд одесских Telegram-каналов распространили видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за, якобы, отказ от получения повестки.

Работники ГБР начали расследование этого инцидента. Уже допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяли соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовском ТЦК определили ответственных за инцидент с гражданским, которого силой запихнули в авто