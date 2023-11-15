Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7095

Надели наручники на мужчину и силой затолкали в авто: ГБР взялось за расследование действий работников ТЦК и правоохранителей

Надели наручники на мужчину и силой затолкали в авто: ГБР взялось за расследование действий работников ТЦК и правоохранителей

Скриншот с видео

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Работники ГБР начали расследование инцидента с сотрудниками ТЦК, которые совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто во время вручения повестки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

14 ноября 2023 года ряд одесских Telegram-каналов распространили видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за, якобы, отказ от получения повестки.

Работники ГБР начали расследование этого инцидента. Уже допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяли соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовском ТЦК определили ответственных за инцидент с гражданским, которого силой запихнули в авто

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ГБР, ТЦК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.