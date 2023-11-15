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Дело ПриватБанка: отложено рассмотрение жалобы Коломойского на отказ изменить подследственность

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 17 ноября рассмотрение апелляционной жалобы на определение ВАКС о возвращении жалобы Игоря Коломойского на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по делу, связанному с ПриватБанком, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Суд считает необходимым отложить рассмотрение данной жалобы на 17 ноября в 9:30», - сказала судья.

Так, заседание перенесли из-за того, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела. Однако его не доставили в зал суда. Также отсутствовал прокурор.

Коломойский хочет, чтобы его дело расследовало не Бюро экономической безопасности, а НАБУ.

Дополнение

27 октября Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для Коломойского - он останется в СИЗО до 2 декабря.

10 ноября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним

Игорь Коломойский сообщен о нескольких подозрениях. В частности, стражи порядка установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, суд, Украина
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