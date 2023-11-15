Укрзализныця запустила еще восемь поездов с женскими купе: перечень маршрутов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С 15 ноября Укрзализныця запустила в рейс еще восемь пассажирских поездов с женскими купе. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Речь идет о поездах "Киев - Ужгород", "Днепр - Трускавец", "Киев - Кривой Рог", "Харьков - Ясиня", "Харьков - Ужгород", "Киев - Ужгород", "Запорожье - Ужгород", а также о поезде "Одесса – Рахов".

Впрочем, последний, говорят в УЗ, из-за ремонта пути на Закарпатье в свой первый рейс с женскими купе из Одессы отправится 16 ноября, а из Рахова 17-го.

Дополнение

В Укрзализныце отметили, что пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: NPS 83%. Кроме того, самая высокая и средняя населенность женских купе – более 80% на сегодня.

Напомним

Летом Укрзализныця в тестовом режиме запустила женские купе. Посадка в женских купе открыта только женщинам и детям до 5 лет. Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

После того, как пассажирские рейсы с отдельными купе для женщин в экспериментальном режиме совершили полный круг, сообщили, что пассажиры инициативу восприняли положительно.

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