Китай получает американское оборудование для производства микросхем, несмотря на ограничения - Reuters

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Китайские компании скупают американское оборудование для производства микросхем, чтобы производить передовые полупроводники, несмотря на ряд новых ограничений на экспорт, направленных на срыв развития полупроводниковой промышленности страны, говорится в докладе, опубликованном во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, в 741-страничном годовом отчете, опубликованном Американо-китайской комиссией по обзору экономики и безопасности, говорится об ограничениях на экспорт, введенных администрацией Байдена в октябре 2022 года, которые имеют целью сделать невозможным для китайских производителей микросхем получить американские инструменты для производства микросхем, если они будут использоваться для производства передовых микросхем на узле 14 нанометров или ниже.

Поскольку Министерство торговли США использует ограничение 14 нанометров, "импортеры часто могут приобрести оборудование, если заявляют, что оно используется на старой производственной линии, а из-за ограниченных возможностей для проверки конечного использования трудно проверить, не используется ли оборудование для производства более совершенных чипов", говорится в отчете.

Это открытие появилось в то время, когда Соединенные Штаты пытаются выяснить, как китайский телекоммуникационный гигант Huawei смог сделать передовой 7-нанометровый чип для питания своего смартфона Mate 60 Pro на ведущем китайском производителе SMIC, несмотря на объявленные в прошлом году ограничения на экспорт, отмечает издание.

Китайские наблюдатели предположили, что SMIC могла бы изготовить чип на оборудовании, полученном до октября 2022 года, но имела и другие варианты получения оборудования, говорится в отчете.

Соединенным Штатам удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях по блокированию доступа Китая к передовым инструментам для производства микросхем, убедив своих союзников Японию и Нидерланды, которые имеют такую же развитую промышленность по производству оборудования для производства микросхем, объявить о своих собственных ограничениях на экспорт столь желанной технологии.

Но Китай накопил запасы оборудования, воспользовавшись задержкой между ограничениями США, принятыми в октябре 2022 года, и аналогичными действиями Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года соответственно, говорится в отчете.

Согласно документу, в период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудования для производства полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 96,1% больше, чем 1,7 миллиарда долларов, зарегистрированных за тот же период в 2022 году. Импорт полупроводникового оборудования в Китай из всех стран за первые восемь месяцев 2023 года достиг 13,8 млрд долларов, добавили в нем.

В отчете нет конкретных рекомендаций по устранению пробелов в правилах США, но содержится призыв к Конгрессу запросить ежегодную оценку, которая должна быть завершена в течение 6 месяцев Главным контрольным управлением и позже обнародована, по эффективности экспортного контроля над оборудованием для производства микросхем в Китае.