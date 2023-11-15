Евро-2024: представили официальный мяч соревнований

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Adidas представила официальный мяч к Евро-2024, который получил название Fussballliebe. Об этом компания сообщила в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Компания Adidas представила официальный мяч Евро-2024, который состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля. Он получил название Fussballliebe, что можно перевести как «любовь к футболу».

Основными цветами мяча стали белый, чёрный, жёлтый, оранжевый и зелёный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футбол: стали известны хозяева Евро-2028 и Евро-2032