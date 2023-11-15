Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6930

Аномальная жара в Европе: во Франции зафиксировали рекордно теплый ноябрь

Аномальная жара в Европе: во Франции зафиксировали рекордно теплый ноябрь

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Франции в этом году зафиксировали рекордную для ноября жару. Об этом сообщает издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

На этой неделе в южных регионах Франции столбик термометра поднялся до почти 28 градусов. Так 114 ноября в Каннах температура достигла рекордных 27,7°C. До этого самым жарким днем считали 4 ноября 2004 года, тогда термометр показывал 4 ноября 2004 года.

Аналогичная ситуация и в приморских Альпах. Здесь столбик термометра показал аномальные 28,2°C. Вместе с этим тепловые рекорды побиты и в Восточных Пиренеях где зафиксировали температуру в 28,5°C.

Напомним

Всемирная метеорологическая организация заявила, что на Земле было зафиксировано три самых жарких месяца за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами поверхности моря и множеством экстремальных погодных явлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут дожди с мокрым снегом. В Карпатах ожидаются метели

Источник: УНН
Теги: погода, Франция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.