Аномальная жара в Европе: во Франции зафиксировали рекордно теплый ноябрь

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Франции в этом году зафиксировали рекордную для ноября жару. Об этом сообщает издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

На этой неделе в южных регионах Франции столбик термометра поднялся до почти 28 градусов. Так 114 ноября в Каннах температура достигла рекордных 27,7°C. До этого самым жарким днем считали 4 ноября 2004 года, тогда термометр показывал 4 ноября 2004 года.

Аналогичная ситуация и в приморских Альпах. Здесь столбик термометра показал аномальные 28,2°C. Вместе с этим тепловые рекорды побиты и в Восточных Пиренеях где зафиксировали температуру в 28,5°C.

Напомним

Всемирная метеорологическая организация заявила, что на Земле было зафиксировано три самых жарких месяца за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами поверхности моря и множеством экстремальных погодных явлений.

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