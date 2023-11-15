В Тернополе назвали предварительную причину гибели мальчика, который умер во время лечения зубов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По предварительным выводам судмедэкспертов, в Тернополе ребенок умер во время лечения зубов в результате острой легочно-сердечной недостаточности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

13 ноября в государственной клинике в Тернополе проводили лечение зубов мальчику под общим наркозом. У ребенка начало падать давление. Его отвезли в реанимационное отделение, где он умер.

Отмечается, что возраст ребенка - 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование, начатое относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Напомним

Как сообщал УНН, в Тернополе во время лечения зубов мальчику стало плохо.