В Тернополе назвали предварительную причину гибели мальчика, который умер во время лечения зубов
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По предварительным выводам судмедэкспертов, в Тернополе ребенок умер во время лечения зубов в результате острой легочно-сердечной недостаточности. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
13 ноября в государственной клинике в Тернополе проводили лечение зубов мальчику под общим наркозом. У ребенка начало падать давление. Его отвезли в реанимационное отделение, где он умер.
Отмечается, что возраст ребенка - 1 год 10 месяцев.
По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.
Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование, начатое относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
Напомним
Как сообщал УНН, в Тернополе во время лечения зубов мальчику стало плохо.