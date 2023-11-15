Алмазы, станки и двигатели для дронов: Bloomberg узнал детали 12-го пакета санкций ЕС против рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский Союз предложит запретить экспорт станков и деталей машин, которые россия использует для производства оружия против Украины. Пакет включает также запрет на алмазы и меры по обеспечению соблюдения потолка цен. Об этом со ссылкой на документ сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, эти предложения содержатся в 12-м пакете санкций ЕС. Государства-члены ЕС, как сообщается, намерены обсудить эти предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.

Ранее Bloomberg сообщало, что россия импортирует часть оборудования, в том числе сварочные аппараты и устройства с числовым программным управлением из Европы и использует их для производства боеприпасов. Как указывает издание, гонка за источниками боеприпасов стала решающей, и москве удалось сохранить производство боеприпасов, тогда как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по поставке Украине артиллерийских снарядов.

Основной целью нового пакета санкций, как отмечается, является дальнейшее подавление способности кремля обходить санкции ЕС и подпитывать свою военную машину, а также сокращать источники доходов москвы.

Другие предметы, используемые россией в войне против Украины и способствующие производству ее военных систем, которые ЕС предлагает добавить в свой список товаров, на которые накладываются ограничения, как сообщается, включают химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.

Согласно проекту, пакет санкций включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Запрет согласовывается с G7 в рамках усилий по разработке механизма отслеживания, а также будет включать ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в других третьих странах, указывает издание.

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В рамках мер по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть (что составляет 60 долларов за баррель, если задействованы западные транспортные или страховые услуги) ЕС предлагает:

Ввести требование о включении в проверку детализированных расходов, таких как страхование и фрахт, чтобы избежать попытки фальсифицировать данные или замаскировать фактическую стоимость российской нефти. Потолок в 60 долларов применяется к цене на нефть без учета транспортных и других расходов, и есть опасения, что эти расходы иногда искусственно завышаются, чтобы не попасть под потолок цен.

Улучшить обмен информацией по выявлению судов, использующих обманные методы, такие как перевалка с судна на судно, чтобы скрыть происхождение или назначение продукта.

Ввести систему уведомлений, которая требует разрешения на продажу или экспорт танкеров и старых судов, как способ ограничить способность россии создавать так называемый "теневой флот" судов, которые она использует для транспортировки нефти за границу. Некоторые продажи юридическим и физическим лицам в россии будут запрещены.

Также указано, что предложения включают ограничения на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигеляйзена, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Новый пакет ограничений ударит по экспорту и импорту из россии примерно на 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов), указывает Bloomberg.

В случае одобрения предложения также добавят более 30 компаний в список лиц, торговля с которыми ограничена, включая фирмы из Казахстана, Узбекистана, Сингапура и нескольких российских машиностроительных компаний, отмечает издание.

ЕС также, как ожидается, предложит:

Запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют кошельки, счета и депозитарные услуги для криптоактивов.

Запрет на предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного проектирования и производства.

Требовать, чтобы фирмы в Европе, принадлежащие или контролируемые россиянами или российскими организациями, получали разрешение на перевод средств из ЕС.

Ввести требование к экспортерам включать в контракты пункты, запрещающие реэкспорт из россии отдельных товаров.

Напомним

В среду, 15 ноября, в ЕС, как ожидается, представят 12-й пакет санкций против рф.