Оборонное сотрудничество, 12-й пакет санкций и G7: Зеленский поговорил с премьером Италии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как сообщили в ОП, лидеры обсудили оборонное сотрудничество, 12-й пакет санкций и председательство Италии в G7, передает УНН.

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Глава государства поблагодарил главу итальянского правительства за принципиальную и всестороннюю поддержку со стороны Италии и ее личное лидерство.

Зеленский выразил надежду на то, что итальянское председательство в «Группе семи» в следующем году принесет еще больше весомых результатов. Президент Украины и Премьер-министр Италии скоординировали будущие совместные усилия в контексте председательства Итальянской Республики в G7 и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в рамках вильнюсской Совместной декларации «Большой семерки».

Зеленский и Мелони также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности, в частности реализацию 8-го пакета оборонной поддержки.

Глава Украинского государства отметил необходимость ускорения принятия 12-го пакета санкций ЕС в отношении россии.

«Мы должны и в дальнейшем усиливать давление на агрессора. Важно максимально ускорить подготовку нового пакета санкций, особенно в секторах, которые являются наиболее чувствительными для российской экономики. Важно также продолжить работу над механизмом использования доходов от замороженных активов рф», – отметил Президент.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку Формулы мира, в частности за участие итальянского представителя во встрече советников по вопросам национальной безопасности и политических советников на Мальте, и пригласил Джорджа Мелони принять участие во втором саммите программы Grain from Ukraine.