Теннис: Джокович прервал победную серию матчей, проиграв Синнеру

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сербский теннисист Новак Джокович не смог одолеть представителя Италии Янника Синнера во втором матче группового раунда итогового турнира ATP. Для Джоковича это первое поражение в групповом этапе ATP-2023, а для Синнера - вторая победа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ATP Finals.

Детали

В марафонском поединке, который длился более трех часов, Новак Джокович проиграл Синнеру со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Отмечается, что это был первый случай, когда 22-летний Синнер, который сейчас четвертая ракетка мира, сумел с пятой попытки победить Джоковича.

Для сербского теннисиста это первое поражение в групповом раунде Итогового турнира ATP - 2023. Вместе с тем, Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года, одержав победу над датчанином Хольгером Руне в матче первого тура - 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

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Синнеру, как сообщают СМИ, победа была нужна, чтобы гарантировать выход из "зеленой группы" с запасным матчем, но несмотря на великолепную игру против Джоковича, он не смог этого достичь.

Судьба обоих игроков будет решена в последнем раунде групповых матчей. 16 ноября Новак Джокович выйдет на игру с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, а Янник Синнер встретится с представителем Дании Хольгером Руне.

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