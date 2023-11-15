За взятку в более чем 2 миллиона грн: Апелляционная палата ВАКС оставила мэра Сум отстраненным от должности

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила отстраненным подозреваемого во взяточничестве Александра Лысенко от должности городского головы Сум. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

“9 октября мэр города Сумы отстранен от занимаемой должности сроком на два месяца – до 9 декабря. 15 ноября Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи ВАКС об отстранении мэра города Сумы от занимаемой должности”, – заявили в ведомстве.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Сумского городского головы и директора Департамента инфраструктуры Сумского городского совета, которых в октябре 2023 года разоблачили на взятке в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен

Следователи установили, что чиновники требовали взятку за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и не создание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

В течение ноября 2022 – октября 2023 следствие задокументировало получение лицами неправомерной выгоды в общей сумме 2 130 000 гривен.

Дополнение

ВАКС применил к Сумскому городскому голове меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн. К директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 грн залога.

Напомним

6 октября за мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог в размере 3 млн грн.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не явился в суд: САП просит взять под стражу главу Тернопольского облсовета, которого подозревают во взяточничестве