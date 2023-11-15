Эрдоган заявил, что Израиль является "террористическим государством", а ХАМАС - "борцы сопротивления"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Израиль, называя его “террористическим государством” и заявил, что Израиль хочет уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

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“Израиль реализует стратегию полного уничтожения города и его людей. Я открыто говорю, что Израиль является террористическим государством”, — сказал Эрдоган.

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В речи перед членами своей партии Эрдоган заявил, что его страна будет принимать меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

Турецкий лидер также описывает террористов ХАМАС как “бойцов сопротивления”, которые пытаются защитить свои земли и людей.

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Эрдоган делает эти комментарии за несколько дней до своего официального визита в Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обвинения Эрдогана в фашизме против Израиля “абсурдными”.

Президент Турции становится всё более громким критиком войны Израиля против ХАМАС, которая была начата после того, как террористическая группировка совершила нападение на юг Израиля 7 октября, убив около 1200 человек, преимущественно мирных жителей.

До прихода Эрдогана к власти Израиль был давним региональным союзником Турции, но связи разорвались после того, как в 2010 году израильское спецподразделение совершило рейд на судно “Мави Мармара”, направлявшееся в Газу в составе флотилии по прорыву блокады, в результате которого погибли 10 турецких активистов, напавших на солдат ЦАХАЛа, находившихся на борту судна.

В течение последующих лет премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и Эрдоган неоднократно обменивались взаимными обвинениями в геноциде.

Позже отношения несколько улучшились, но обе страны отозвали своих послов в 2018 году.

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