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Оккупанты разрушают Авдеевку, постепенно превращая ее в Марьинку - Барабаш

Оккупанты разрушают Авдеевку, постепенно превращая ее в Марьинку - Барабаш

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Армия рф уничтожает Авдеевку в Донецкой области, постепенно превращая ее в уже уничтоженную Марьинку. Об этом в эфире "Суспільне" заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.

Цитата

"Действительно, город стирают. Действительно, его разрушают в ноль, под фундамент. К сожалению, Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой в принципе уже не существует", - сказал Виталий Барабаш.

Детали

За сутки произошло более 30 массированных обстрелов по территории громады, 12 авиабомбовых ударов. В основном оккупанты били по центральной части города. Под прицельным вражеским ударом - места скопления людей, больницы. россияне уничтожают все укрытия, волонтерские пункты и другие места, где находятся мирные жители Авдеевки, указал он.

По словам Барабаша, в Авдеевке не осталось ничего уцелевшего, «кроме духа несокрушимости».

Ввиду этого даже люди, которые при любых условиях не собирались уезжать из Авдеевки, постепенно начинают эвакуироваться. За 14 ноября эвакуировалось 15 человек. Запись на эвакуацию на ближайшие дни продолжается.

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Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Авдеевка, война
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