Ракетная атака рф на Селидово: полиция установила личности жертв, под завалами ищут еще одного человека

КИЕВ. 15 ноября. УНН. 85-летняя женщина и 59-летний мужчина погибли в результате ракетного удара армии рф по Селидово Донецкой области в ночь на 15 ноября. Еще три человека получили ранения. Спасатели ищут под завалами в частном секторе еще одного человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Из-под завалов в среду достали двух жертв российской атаки. 59-летний мужчина жил на последнем этаже разрушенного четырехэтажного дома. Другая жертва ракетного удара рф – 85-летняя женщина.

Три человека получили ранения: 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 50 и 82 года.

Спасательно-поисковые работы еще продолжаются. Сообщается, что еще один человек может находиться под завалами в частном секторе.

Полицейские принимают заявления, фиксируют разрушения, помогают пострадавшим и их родным.

Отмечается, что из-за вероятности обвала бетонных конструкций доступ к месту обстрела ограничен.

Ранее

УНН сообщал, что спасатели из-под завалов деблокировали еще одну жертву ракетного удара рф по многоэтажке в Селидово Донецкой области.